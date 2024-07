Rimini. Tenta di scappare dopo il furto di una collanina: arrestato

Mercoledì mattina il personale della Polizia di Stato ha arrestato un uomo per il reato di furto con strappo e resistenza a pubblico ufficiale.

Durante il normale pattugliamento dell’equipaggio motomontato all’interno del Parco Cervi, un poliziottoha notato una giovane donna che chiedeva aiuto ed indicava un uomo di circa 50 anni che camminava a passo veloce: lo indicava quale autore di un furto con strappo.

L’uomo, che si era accorto della presenza dei poliziotti, ha incominciato a correre per cercare di fare perdere le proprie tracce e, nonostante gli venisse intimato di fermarsi, ha continuato la sua corsa urtando contro le persone e facendole cadere anche a terra per far rallentare gli agenti all’inseguimento con le moto.

Una volta raggiunto dai poliziotti, l’uomo ha continuato nella sua condotta illecita, spintonando le moto tanto da far cadere a terra uno dei due agenti; a questo punto gli operatori di polizia hanno abbandonato i veicoli esi sono messi all’inseguimento dell’uomo che è stato bloccato con fatica poco dopo.

L’uomo, tratto in arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e per furto con strappo, è stato portato presso la casa circondariale in attesa dell’udienza di convalida.