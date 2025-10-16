Rimini, tenta di rubare una bici e finisce in carcere per una vecchia condanna

RIMINI. I Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno deferito in stato di libertà per le ipotesi di tentato furto e ricettazione, un 39enne di nazionalità marocchine, disoccupato, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era stato sorpreso, intorno la mezzanotte, dai residenti di un condominio a Rivazzurra mentre tentava di impossessarsi di una bicicletta. La chiamata alla Centrale Operativa ha consentito l’arrivo dei Carabinieri che lo hanno fermato subito dopo aver rotto la catena con la quale la bicicletta elettrica era legata all’interno del cortile del palazzo.

Fermato e portato in caserma, i carabinieri hanno trovato nella borsa del presunto ladro una grossa tronchese utilizzata per tagliare la catena, attrezzi da scasso, due telefoni cellulari e un tablet che venivano sequestrati poiché di dubbia provenienza. Da successivi accertamenti è stato verificato che i device erano stati asportati, due giorni prima, al proprietario di un locale di Rimini.

Fotosegnalato poiché privo di documenti, è emerso che il 39enne deve scontare una condanna a 2 anni e 11 mesi per una rapina consumata nel 2022 in Lombardia: conclusi gli atti, è stato portato alla Casa Circondariale di Rimini.