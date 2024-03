L’infermiera si accosta per fargli un prelievo del sangue e lui la prende per il collo, tira fuori la lingua e tenta di baciarla. La giovane professionista, però, ha i riflessi pronti e riesce ad arretrare in tempo, in modo da divincolarsi e poi sfuggire alle avances indesiderate del paziente molesto.

I dettagli nel Corriere Romagna in edicola