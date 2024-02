Rimini. Tassi usurai al 94%: sequestro di beni per Zio Pio

RIMINI. Nuovi guai giudiziari per il pluripregiudicato campano Rosario Pio De Sisto, conosciuto nell’ambiente della malavita con il soprannome di Zio Pio. Il Nucleo di polizia economico finanziaria del comando provinciale della Guardia di finanza di Rimini, nei giorni scorsi ha eseguito a suo carico un sequestro preventivo di beni per equivalente per 75mila euro dopo essere stato denunciato da un imprenditore riminese in difficoltà che si era rivolto a lui per avere un prestito, non avendo più crediti con banche e finanziarie. Zio Pio gli è lo ha concesso praticandogli - secondo le indagini - un tasso annuale da usura: quasi il 94 per cento. Secondo le indagini delle Fiamme gialle riminesi il meccanismo usurario era principalmente fondato sull’utilizzo di assegni bancari che il presunto strozzino avrebbe fatto emettere alla vittima senza l’indicazione del beneficiario, con la funzione sia di strumento di “garanzia” sul prestito erogato in contanti che di mezzo di restituzione del debito stesso. In questo modo, l’indagato aveva la costante disponibilità di un consistente numero di titoli di credito in grado di alimentare il flusso di denaro illecito e di eludere il monitoraggio bancario.