Rimini, taglio del nastro per l’estensione di viale Porto Bardia fino a viale Diredaua

Taglio del nastro per l’estensione di viale Porto Bardia fino a viale Diredaua, nuovo e strategico collegamento tra la via adiacente alla ferrovia e il mare consegnato a cittadini e residenti.

Questa mattina alle 9 è stata aperta al traffico viale Porto Bardia, un progetto nato in collaborazione con i residenti per rispondere alle esigenze della zona e migliorare la circolazione nell’area costiera, riducendo il traffico e semplificando gli spostamenti. Alla presenza del sindaco Jamil Sadegholvaad, dell’assessore ai Lavori Pubblici Mattia Morolli, dell’assessore al bilancio Juri Magrini e dei consiglieri comunali di zona è stato dato il via ufficiale all’apertura.

Il nuovo tratto di viale Porto Bardia è a senso unico con direzione monte-mare. I lavori non hanno riguardato solo la realizzazione del nuovo tratto di strada, ma anche la costruzione di un marciapiede largo 1,50 metri sul lato sud-est, per garantire la sicurezza dei pedoni. Sul lato nord-ovest, invece, è stato trovato lo spazio per un percorso protetto, arricchito da quattro nuovi parcheggi per le auto. Con la nuova porzione di strada, sono stati installati anche nuovi e più moderni impianti di illuminazione pubblica e pozzetti per la raccolta delle acque piovane. A questi interventi di miglioramento dell’infrastruttura si aggiunge anche il sistema di controllo per la Zona a Traffico Limitato, integrato con la rete esistente.