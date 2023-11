Rimini, taglia il “braccialetto” ed evade per andare al bar

Taglia il “braccialetto” per andare al bar vicino casa e finisce arrestato per evasione e danneggiamento.

È successo a Rimini giovedì scorso, dove la Polizia di Stato è stata impegnata dall’attivazione dell’allarme per manomissione di un braccialetto elettronico, indossato da un italiano agli arresti domiciliari nella Comunità Papa Giovanni XXIII. Giunti sul luogo in cui l’uomo scontava i domiciliari, gli agenti della polizia di Stato hanno evidenziato l’assenza del detenuto che, come niente fosse, poco dopo, è rientrato nella comunità che lo ospitava. Si è giustificato poi dicendo di essere andato in un bar vicino, a circa un chilometro di distanza e ha ammesso di aver volontariamente tagliato il braccialetto prima di uscire. I poliziotti, alla luce di tutto ciò, lo hanno tratto in arresto in attesa del giudizio direttissimo. Proprio per aver tagliato il braccialetto elettronico, l’evaso è stato quindi indagato in stato di libertà anche per il reato di danneggiamento.