Rimini. Suona il campanello della bici, massacrato di botte nella zona della stazione

RIMINI. Nuovo allarme sicurezza nella zona della stazione di Rimini. Come segnala il titolare del locale Artrov, quello posto a ridosso del sottopasso pedonale, ieri sera un cittadino ucraino in bicicletta è stato aggredito sulla ciclabile da un gruppo di cinque persone subito dopo aver suonato il campanello, probabilmente per chiedere spazio. L’uomo è stato gettato a terra e preso a pugni e schiaffi.

«L’hanno massacrato», dice l’imprenditore. «Noi dal locale abbiamo sentito le urla e ci siamo precipitati fuori, come pure i clienti, immediatamente i 5 delinquenti si sono dileguati (ma le telecamere sia del locale che della zona li hanno registrati)».

Sul posto sono arrivati i carabinieri e un’ambulanza che ha portato la persona aggredita in ospedale.

Purtroppo, spiega il titolare dell’Artrov, «venerdì sera, arrivano in Riviera le baby gang, e ripartono la domenica pomeriggio». Per questo chiede una pattuglia fissa di forze dell’ordine come deterrente.