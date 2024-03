Rimini. Srotolata a teatro maxi bandiera della Palestina. Applausi dal pubblico

RIMINI. Al Teatro Galli sventola la bandiera della Palestina. Il colpo di scena che ha visto srotolare dal loggione un vessillo di 15 metri per 5 si è registrato sabato sera, alla fine dello spettacolo “Frankenstein (A love story)” allestito dalla compagnia Motus nell’iconico Teatro Galli. «La nostra associazione - spiega Ilaria, esponente del gruppo “Rimini per Gaza” - è nata dopo il 7 ottobre 2023 all’intensificarsi degli attacchi israeliani contro la striscia di Gaza. Fino ad allora in città non era sorto un vero collettivo. Ora a promuovere iniziative in modo continuativo siamo in venti, ma attorno a noi gravitano altre cinquanta persone». Tante le assemblee pubbliche a cui hanno partecipato volontari impegnati in progetti a Gaza e tante le raccolte fondi, tra cui l’ultima ancora in corso e denominata “Emergenza Gaza” che ha raccolto oltre 17mila euro. «L’obiettivo - chiarisce ancora Ilaria – è sensibilizzare la cittadinanza sul massacro in atto e chiedere ancora una volta al Comune di Rimini di prendere una posizione netta a sostegno del popolo palestinese». Lo stesso invito viene rivolto al mondo della cultura ringraziando Motus per il sostegno.

La ricerca della pace

Fondatrice di Motus nel 1991 con Enrico Casagrande, la regista dello spettacolo Daniela Nicolò ha dato il suo appoggio all’iniziativa perché la tragedia, sotto gli occhi di tutti, è davvero troppo grande. «Gli applausi – spiega – si sono incrociati, appena gli attivisti hanno srotolato il vessillo dal loggione. Al tributo agli attori, si è unito un omaggio al popolo palestinese». Anche sul palco ha brillato la stessa bandiera seppur di dimensioni ridotte. Motus non è nuova, d’altronde, all’impegno pro Palestina rinnovato durante la tournée che ha toccato anche città estere. «A New York – ricorda - proprio nel gennaio scorso, abbiamo esibito un cartellone contro il conflitto durante uno spettacolo incentrato non a caso su Cassandra, figura dell’Iliade col dono della profezia che resta sempre inascoltata».