Rimini spiaggia per tutti, sondaggio sui servizi

Agevolare i turisti con bisogni particolari nello scegliere la propria vacanza e valorizzare l’offerta turistica del territorio. È il duplice obiettivo che si pone l’attività di rilevazione delle informazioni relative alle caratteristiche delle strutture e dei servizi turistici del Comune di Rimini al via domani, mercoledì 14 febbraio, nell’ambito del progetto regionale per il turismo accessibile “In Emilia-Romagna c’è una vacanza per me”. Rimini partecipa con il progetto “Spiaggialiberatutti”, una rilevazione effettuata tramite la compilazione di un apposito questionario da parte degli operatori turistici. Le informazioni raccolte confluiranno automaticamente su una sezione dedicata del portale Emilia-Romagnaturismo e saranno poi valorizzate sul portale della destinazione riminese, fungendo al contempo da vetrina per gli operatori e da motore di ricerca per i turisti con disabilità o altre condizioni che richiedono attenzioni particolari, dalle allergie alimentari ai neonati. Più nello specifico il questionario rileva informazioni riguardanti le caratteristiche di strutture ricettive e di altre strutture di interesse, dei servizi sanitari-sociali, del tempo libero e altri servizi utili disponibili sul territorio. In questa fase di sperimentazione la compilazione è aperta soltanto agli imprenditori turistici dei 14 Comuni costieri, e dunque strutture ricettive, camping-villaggi, stabilimenti balneari, ristoranti, musei-biblioteche e uffici Iat. Gli operatori del turismo, suggerisce l’amministrazione, “non dovrebbero perdere questa opportunità per dare visibilità alla propria attività e contribuire a rendere il territorio sempre più accogliente per tutti”.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto regionale al quale Rimini partecipa con “Spiaggialiberatutti”, dal valore complessivo di 580.000 euro, cofinanziato dalla Regione con 150.000 euro e da Palazzo Garampi con 430.000, che riguarda principalmente la spiaggia libera di piazzale Boscovich, attrezzata per “soddisfare le esigenze di tutti gli utenti, compresi quelli con diversi tipi di disabilità. Oltre alla realizzazione dello spazio inclusivo sulla spiaggia libera, sono previste attività di sviluppo dell’offerta turistica accessibile ed inclusiva attraverso tirocini lavorativi per persone con disabilità.