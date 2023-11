Pauroso scontro frontale nella tarda serata di sabato a Igea Marina dove, per cause in corso di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia locale di Bellaria, verso le 23.15 si sono scontrate due vetture, una sulla quale viaggiava una coppia con un bambino nel passeggino e l’altra con un uomo, una donna e due minori. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze.