Rimini. Spaccio di droga, tre arresti

Ieri mattina la Polizia Locale di Rimini ha arrestato un 26enne sorpreso in possesso di sostanze stupefacenti e materiale per lo spaccio durante un’operazione antidroga in un parcheggio della zona nord cittadina. L’intervento si inserisce in una più ampia attività di contrasto al traffico di stupefacenti condotta dalla squadra giudiziaria, che ha portato complessivamente all’arresto di tre persone in operazioni distinte.

Durante il controllo nel parcheggio - nel quale sono stati identificati anche 6 consumatori trovati con piccole quantità di droga e segnalati alla Prefettura - gli agenti hanno osservato il passeggero di un’auto nascondere un involucro nello sportello del veicolo. La perquisizione ha fatto emergere una piccola quantità di metanfetamina, ma l’approfondimento del controllo ha portato alla scoperta di 22,55 grammi della stessa sostanza, 4 grammi di cocaina e alcune quantità di hashish.

Il giovane aveva inoltre con sé un bilancino di precisione, tutto il materiale per confezionare le dosi e 180 euro considerati provento dell’attività di spaccio. Dopo essere stato condotto nelle camere di sicurezza del Comando, questa mattina comparirà per direttissima davanti al Giudice del Tribunale di Rimini.

Gli altri due arresti si sono verificati nei giorni precedenti. Giovedì pomeriggio, durante l’identificazione di una persona sospetta fermata nelle vicinanze del Parco della Cava, un 38enne ha reagito violentemente al controllo ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Venerdì mattina, invece, nel quartiere Villaggio Primo Maggio, un 50enne alla guida di un’auto ha tentato di liberarsi di un involucro contenente 12 grammi di cocaina. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e ha patteggiato una condanna a 8 mesi di reclusione e 1.600 euro di multa.