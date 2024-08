Rimini. Spaccio di droga tra i turisti, arrestato

Spaccia la droga, arrestato. Una volante della Questura ieri notte attorno all’1.30, durante il pattugliamento delle aree maggiormente interessate dall’afflusso di turisti, ha fatto un controllo su una persona che, a bordo di un’autovettura in sosta, è stato avvicinato da un’altra persona a cui passava rapidamente qualcosa. Grazie al rapido intervento, gli agenti sono riusciti a bloccare entrambe le persone e a riscontrare che lo scambio aveva ad oggetto una dose di sostanza stupefacente (0,30 grammi di cocaina). La perquisizione è stata estesa alla persona ed al veicolo e ha consentito di rinvenire ulteriori 9 involucri trasparenti con all’interno altra sostanza stupefacente (per un totale di 4,60 lordi suddivisi in 10 involucri trasparenti), oltre a denaro contante che potrebbe essere dell’attività di spaccio. L’acquirente ha confermato ai poliziotti di essersi recato sul posto per acquistare droga.