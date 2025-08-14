Rimini, spaccio di droga sul lungomare: arresto e foglio di via per due giovani

Nella tarda serata di ieri, mercoledì 13 agosto, le Volanti della Questura di Rimini, nell’ambito del servizio del controllo del territorio, hanno tratto in arresto due giovani per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella zona del lungomare zona Porto, nei pressi di un locale i poliziotti notavano due individui che apparivano sospetti: non appena raggiunti per il normale controllo documentale, si percepiva un forte odore riconducibile a cannabinoidi.

Alla richiesta di cosa avessero nelle tasche, uno dei due ragazzi estraeva un frammento di sostanza vegetale che poi si accertava essere hashish, mentre dal borsello dell’altro si poteva rinvenire un contenitore metallico con della polvere bianca, accertato poi essere cocaina.

I due venivano accompagnati in Questura per gli accertamenti del caso ed una volta sottoposti a perquisizione personale, si potevano rinvenire nelle mutande altra hashish oltre ad involucri contenente cocaina ed una somma di denaro di 110 euro suddivise in piccolo taglio e tutte stropicciate. Il tutto veniva posto sotto vincolo di sequestro e i due ragazzi, entrambi regolari sul Territorio Nazionale, venivano arrestati per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e giudicati dal Tribunale nella direttissima odierna che si è conclusa con la convalida dell’arresto. Nei confronti di entrambi è stato adottato il foglio di via dal Comune di Rimini.