Rimini
  • 07 ottobre 2025
Rimini, spaccio di droga e calci e pugni ai poliziotti: 22enne arrestato

Nella giornata di ieri pomeriggio, gli agenti della Polizia Locale di Rimini hanno tratto in arresto un giovane 22enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Durante il servizio, gli agenti in borghese della squadra giudiziaria di Polizia Locale hanno notato un giovane aggirarsi con atteggiamento sospetto. Sottoposto a identificazione, il ragazzo ha reagito tentando di disfarsi di uno spinello che aveva in mano. Dal tentativo di fermo è nata una colluttazione, nella quale il ragazzo ha opposto violenta resistenza colpendo gli agenti con calci e pugni. La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire, dalle tasche del giovane, diverse dosi di hashish pronte per la vendita e un blocco di circa dieci grammi dello stesso stupefacente, parte del quale già suddiviso in dosi, insieme al materiale per il confezionamento. Il 22enne, che è stato tratto in arresto con l’accusa di “detenzione ai fini di spaccio” e “resistenza e violenza a pubblico ufficiale”, è stato trattenuto questa notte nella camera di sicurezza del Comando e comparirà questa mattina davanti al Giudice del Tribunale per il processo con rito direttissimo.

