Rimini. Spaccia hashish a un minorenne: arrestato

RIMINI. Un ventunenne nordafricano senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri di Rimini in flagranza di reato per aver ceduto 0,70 grammi di hashish a un minorenne. L’arresto è avvenuto mercoledì scorso. L’uomo è accusato anche di detenzione della stessa sostanza per poco più di 32 grammi. Nei suoi confronti le accuse sono di detenzione ai fini di spaccio e di spaccio di sostanza stupefacente. E’ accusato di aver ceduto in più occasioni hashish a un minorenne. La stessa compagnia ha anche tratto in arresto venerdì un 42enne che non aveva ottemperato all’obbligo di dimora nel comune di Sassari.