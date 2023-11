Rimini, spaccia droga vicino a una storica discoteca: 40enne arrestato

Ieri sera nei pressi di una storica discoteca nell’area a sud di Rimini, I Carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza per l’ipotesi di reato di “detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio” un italiano 40enne, che poco prima era stato controllato dai militari durante un mirato servizio antidroga. L’uomo infatti, a bordo di un’autovettura in sosta, è stato sorpreso in atteggiamento equivoco a consegnare un involucro ad un altro soggetto. Il gesto non è passato inosservato agli occhi dei militari che hanno deciso di procedere ad una perquisizione che ha dato esito positivo. Infatti sono state rinvenute 5 dosi di cocaina per un peso totale di 2 grammi, 2 dosi di ketamina per 1,7 grammi ed una dose di ecstasy da 0,26 grammi.