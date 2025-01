Parcheggio selvaggio al parco del mare. Come ormai avviene troppo spesso, specialmente nel fine settimana, l’area ciclopedonale a Marina centro compresa tra piazzale Kennedy e piazza Marvelli viene invasa dalle auto in sosta. Non solo nelle ore serali o nei giorni di particolare afflusso turistico (ad esempio in occasione di eventi e fiere), come dimostrano le foto scattate oggi pomeriggio.