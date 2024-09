Rimini, sorpreso di notte a svaligiare la scuola di dispositivi elettronici: scatta l’arresto

Venerdì sera la Polizia di Rimini ha tratto in arresto un giovane straniero per il reato di furto aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale.

Nello specifico, verso le 22.40, una volante veniva inviata presso una scuola comunale per l’infanzia, a seguito di segnalazioni - giunte presso la Sala Operativa – che riferivano dell’attivazione dell’allarme anti-intrusione della scuola e della presenza di un fascio di luce (presumibilmente di una torcia) all’interno.

Dopo aver effettuato una perlustrazione all’interno dell’istituto, gli agenti notavano, abbandonata a terra, una cassa audio bluetooth di grosse dimensioni. Continuando la perlustrazione, si accorgevano che un giovane stava uscendo da una finestra della scuola, con un’altra cassa audio come quella vista poco prima.

Il ragazzo, alla vista dei poliziotti, lanciava il dispositivo per terra e si dava a precipitosa fuga. I poliziotti, immediatamente, lo inseguivano e lo bloccavano, nonostante tentasse in tutti i modi di divincolarsi dalla presa. Dopo la cattura, glli agenti effettuavano una ricognizione all’interno della scuola e constatavano che il giovane aveva già preparato diversa apparecchiatura elettronica da sottrarre.

Pertanto, il ragazzo veniva accompagnato in Questura e si procedeva all’arresto, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna. Inoltre, il giovane veniva denunciato in stato di libertà per il reato di porto d’ armi od oggetti atti ad offendere.