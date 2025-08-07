Rimini, sorpreso con lo zaino pieno di merce rubata, scaglia una bottiglia contro i poliziotti e viene arrestato

Il servizio di presidio della Polizia Locale di Rimini nella zona della stazione ferroviaria ha portato, ieri pomeriggio all’arresto di un giovane di 22 anni per furto continuato e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti in borghese hanno fermato tre giovani in possesso di due zaini contenenti oltre 20 prodotti di profumeria e igiene personale, oltre a 6 bottiglie di alcolici, tutti di provenienza illecita. Dalle verifiche è emerso che la merce era stata sottratta nelle ore precedenti da due attività commerciali di via XXIII Settembre, i cui titolari avevano già sporto denuncia.

Durante le operazioni di identificazione, uno dei fermati ha opposto resistenza, scagliando una bottiglia contro gli operatori e reagendo in maniera scomposta nel tentativo di sottrarsi al controllo. Il giovane, classe 2002, è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e furto continuato. L’arrestato è stato condotto nella camera di sicurezza del Comando di Polizia Locale in attesa di comparire per direttissima davanti al Giudice del Tribunale di Rimini. Tutta la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari delle attività commerciali danneggiate.