Rimini, sorpreso a vendere cocaina: 23enne arrestato

I Carabinieri di Rimini, nell’ambito di un mirato servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti hanno arrestato in flagranza di reato un 23enne albanese, disoccupato, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Nella serata di ieri l’attenzione dei militari si è concentrata su di un giovane, notato aggirarsi con atteggiamento sospetto nei pressi di strutture ricettive di Miramare: dopo una breve osservazione, è stato sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina a un acquirente in viale Stoccolma.

I Carabinieri intervenivano immediatamente, bloccando il giovane e dopo una perquisizione personale condotta sul posto, estendevano le ricerche al domicilio del 23enne, situato in un residence della zona, dove sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro oltre 1.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.