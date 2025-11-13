Rimini, sorpreso a spacciare: 20enne arrestato

I Carabinieri di Rimini hanno arrestato in flagranza di reato un albanese 20enne domiciliato nel capoluogo, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, un’auto dei Carabinieri transitando sul lungomare notava un giovane passeggiare che attirava la loro attenzione: l’equipaggio decideva così di osservare i suoi movimenti. Nei pressi di via Latina il ragazzo veniva avvicinato da uno sconosciuto a cui cedeva rapidamente qualcosa. Ritenendo di aver assistito ad una cessione di stupefacente, i Carabinieri, intervenivano bloccando il 20enne a cui, a seguito di perquisizione, venivano sequestrati oltre 300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio e la dose appena ceduta. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.