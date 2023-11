Rimini: sorpreso a rubare in chiesa dal prete, graziato a processo per “misericordia”

I parroci l’hanno sorpreso con le mani nel sacco, o meglio, nell’offertorio. Nonostante l’innegabile flagranza del delitto, i sacerdoti della chiesa parrocchiale di Osteria nuova di Montelabbate, in provincia di Pesaro Urbino, davanti al giudice hanno scelto di rimettere la querela e di esercitare quella misericordia che la veste religiosa richiederebbe, in conformità con gli insegnamenti del Vangelo. È così che un 34enne riminese, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, originario dell’Argentina, è stato graziato, vedendo dissolversi l’accusa di furto aggravato che pendeva sulla sua testa. L’uomo, infatti, un paio di giorni fa è comparso in tribunale a Pesaro, assistito d’ufficio dall’avvocata Claudia Fabiani, ma “l’assoluzione” dei parroci ha cancellato peccati, e di fatto, (grazie alla legge Cartabia) anche i suoi reati. Né l’uno né l’altro sacerdote avevano mai visto prima l’argentino da quelle parti.

Servizio completo sul Corriere Romagna in edicola