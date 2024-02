Rimini, sorpreso a rubare dentro un camper: scatta l’arresto

Nelle prime ore di oggi, la Polizia di Rimini ha tratto in arresto un cittadino straniero per tentato furto aggravato. Poco prima delle 2 di notte, una volante della Polizia di Stato è intervenuta in viale XXIII Settembre poiché al numero di emergenza 112 era giunta la segnalazione di un furto in atto all’interno di un camper. Giunti sul posto, i poliziotti individuavano il richiedente che li portava presso il camper in questione, riferendo loro che vi era un soggetto all’interno. In effetti, gli agenti vedevano una sagoma muoversi all’interno con una torcia accesa. Una volta aperta la porta laterale del camper, i poliziotti appuravano la presenza dell’uomo che rovistava nei cassetti notando, inoltre, un danneggiamento della finestra posteriore forzata.

L’uomo, inoltre, aveva con sé oltre alla torcia, due cacciaviti ed un coltello, ed è stato tratto in arresto in attesa del giudizio direttissimo previsto per la giornata odierna. Inoltre, lo straniero è stato denunciato in stato di libertà per porto d’armi oppure oggetti atti ad offendere.