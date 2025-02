Rimini, sorpreso a rubare con un sacco di iuta dentro un garage: 40enne arrestato

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Rimini hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di furto aggravato un 40enne italiano. I militari sono stati allertati da una telefonata giunta al 112 che segnalava la presenza di un uomo, nel cuore della notte, all’interno di un garage in via Flaminia. La pattuglia immediatamente inviata sorprendeva un uomo con in mano un sacco di iuta all’interno del quale aveva inserito oggetti appena presi all’interno del garage, tra cui attrezzi e utensili. Bloccato l’uscita, al ladro non è rimasto che arrendersi e consegnare quanto aveva appena sottratto. La refurtiva è stata interamente recuperata dai Carabinieri e restituita al legittimo proprietario; il 40enne, tratto in arresto nella flagranza di reato per furto in abitazione, veniva condotto presso le camere di sicurezza della locale Stazione in attesa di rito direttissimo a conclusione del quale è stato sottoposto alle misure dell’obbligo di dimora nel comune di Rimini e all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.