Rimini, sorpreso a rubare al centro commerciale: aveva un foglio di via dal 2021

Domenica scorsa, nei pressi di un centro commerciale di Rimini, i Carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza per furto aggravato un uomo 35enne, senza fissa dimora, trovato in possesso di prodotti cosmetici del valore di circa 215 euro, ritenuti asportati da un esercizio pubblico all’interno del centro. Il soggetto, nei cui confronti peraltro era stato emesso un Foglio di Via Obbligatorio nel 2021, era stato individuato dal personale addetto alla sorveglianza e l’intervento dei militari ha consentito di rinvenire la merce all’interno di uno zaino. l’uomo è stato accompagnato presso il Comando, mentre gli articoli recuperati sono stati restituiti.