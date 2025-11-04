Rimini, sorpreso a rubare a “Le Befane”: 36enne arrestato

I Carabinieri di Rimini hanno tratto in arresto, nella flagranza dell’ipotesi di reato di tentato furto aggravato, un 36enne originario del milanese già noto alle forze dell’ordine. Nel pomeriggio di ieri, l’uomo veniva notato dal personale della sicurezza interna di un negozio di abbigliamento del centro commerciale Le Befane, mentre tentava di allontanarsi dall’esercizio dopo aver verosimilmente asportato degli indumenti. Immediatamente allertati dalla sicurezza, i Carabinieri intervenivano procedendo a fermare il sospettato: all’interno di una borsa i militari rinvenivano alcuni indumenti a cui erano stati rimossi i dispositivi antitaccheggio, dal valore di oltre 200 euro.

Recuperato e restituito immediatamente quanto sottratto, il 36enne veniva tratto in arresto nella flagranza di reato di tentato furto aggravato e su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, veniva posto agli arresti domiciliari presso la struttura alberghiera ove era alloggiato, nell’attesa della celebrazione del giudizio direttissimo disposto per la mattinata di oggi.