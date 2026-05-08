Rimini, sorpresi con 19 chili di marijuana e hashish da spacciare: due arresti

Nella serata di mercoledì 6 maggio, la Polizia di Stato di Rimini ha notato un ragazzo che stazionava da diversi minuti in zona Rimini sud, guardandosi intorno in maniera estremamente agitata. Subito identificato, il giovane, un 26enne di origine romena, con vecchi precedenti per reati contro il patrimonio, non riusciva a fornire una giustificazione plausibile alla sua presenza in loco e, infatti, a seguito del controllo del suo zaino, sono state trovate numerose buste termosaldate contenenti marijuana e hashish, per un totale di circa 2,5 kg.

Ricostruiti gli ultimi spostamenti, si poteva ragionevolmente ritenere che poco prima dell’identificazione si fosse recato in una via poco distante, dove era possibile individuare l’abitazione ritenuta il deposito di un’ingente quantità di sostanza stupefacente.

All’esito dell’immediata perquisizione domiciliare eseguita nei confronti di un altro residente, un 34enne italiano incensurato, sono stati rinvenuti ulteriori 16 kg di marijuana e hashish e tutto il materiale utile al confezionamento della droga: macchine per il sottovuoto, sacchetti in cellophane e bilancini di precisione. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati complessivamente quasi 19 kg di stupefacente fra marijuana e hashish. Gli arrestati sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Rimini a disposizione dell’autorità giudiziaria per il rito di convalida.