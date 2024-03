Rimini, Simon Evans dalla strada alla Rai con Nek: “Ora in camper in giro per tutta Europa”

Adora i Beatles, bacchetta chi si pavoneggia sui social ostentando una perfezione che non è di questo mondo ed è pronto a partire in camper con la sua dolce metà. Giusto qualche mese per prendere la patente e poi via, alla conquista dell’Europa. Parola di Simon Evans, al secolo Simone Evangelista, cantautore riminese di 19 anni che canta da quando ne aveva due e da tanto tempo è ormai un volto noto per chi frequenta il centro storico a Rimini. Ultimo banco di prova la trasmissione di Nek “Dalla strada al palco” in onda su Rai 2 dove si è esibito con la fidanzata, la 18enne di Rimini Lisa Bell, vero nome Lisa Campana.

Una canzone che vi ispira buone vibrazioni?

«Ci rifugiamo nelle note dei Beatles perché la musica di tendenza non ci convince per nulla».

Quale messaggio lanciate?

«Sui social si ostenta di continuo la ricchezza postando qualunque oggetto dall’aperitivo al pacco Amazon appena scartato mentre sarebbe meglio guardarsi dentro. La canzone più bella non è quella dove racconti quanto sei figo e cool ma le emozioni che provi».

Di recente Sangiovanni si è ritirato dalle scene logorato dalle pressioni. Cosa ne pensa?

«Il problema è che tutti fanno vedere la parte migliore di sé instaurando un confronto esasperante alla ricerca di una perfezione irraggiungibile. Un bombardamento di vite perfette che in realtà nessuno vive. La chiave per salvarsi, invece, è accettarsi per come si è».

Com’è stato partecipare alla trasmissione di Nek?

«La cosa che ci ha reso super felici è stato partecipare, anche se la puntata ha visto la nostra eliminazione».

Il vostro cavallo di battaglia?

«Si intitola “In any case” ed è una canzone ancora inedita. Il testo contiene un messaggio positivo invitando a rimanere vicini anche nelle difficoltà, perché l’amore ti salva anche se il mondo va a rotoli».

Qual è la ricetta per una sana collaborazione?

«La sincerità. Un manager aveva deciso di prendere solo Lisa perché mi vedeva già troppo avviato per la mia strada. Sono stato onesto con lei, senza celare il mio dispiacere, facendole capire cosa provavo. Beh, ha funzionato: siamo ancora qui».

Stare insieme rende le cose più facili o più difficili?

«Bella domanda (ride, nda). Direi più facili, anche perché portiamo avanti progetti separati ma cantiamo assieme tutte le volte che ne abbiamo voglia. La massima libertà nell’amore».

Cosa prova quando canta per strada?

«Mentre sistemo la cassa mi sento un reietto e mi chiedo cosa cavolo sto facendo. Ma poi inizio a cantare e mi dimentico di tutto. Agli spettatori tutt’intorno capita la stessa cosa. La musica è più forte dei pregiudizi e resta la cosa più bella del mondo. Esibirmi per strada o in Rai, quindi, non fa alcuna differenza».

Essere riminesi dà una marcia in più?

«Rimini è energia pura come la Londra di un tempo. Una fucina di creatività che ti forma a regola d’arte anche perché chi nasce in provincia lotta per emergere a livello nazionale».

Progetti?

«D’estate compreremo un camper per girare l’Europa. Prima destinazione la Spagna. Sarà un’avventura tutta nel segno della musica. Solo il tempo... di prendere la patente».