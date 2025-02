Rimini, sicurezza e lavoro sommerso: multe per oltre 16mila euro, sospese due attività

Il servizio, condotto in collaborazione con i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Rimini, è stato focalizzato nella zona di Marina Centro , area urbana con numerose attività commerciali. L’attività ispettiva degli esercizi è stata finalizzata al contrasto del lavoro sommerso e alla verifica dell’osservanza delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Multe per oltre 16mila euro e due esercizi commerciali sospesi. Nella serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno effettuato un servizio a largo raggio del territorio procedendo ad i dentificare oltre 80 persone, di cui 22 risultate gravate da precedenti di polizia, al controllo di oltre 30 veicoli e alla verifica di 4 esercizi pubblici.

Sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di oltre 16 mila euro e la sospensione di due esercizi commerciali. Molteplici le violazioni della normativa di settore: dall’installazione e utilizzazione di sistemi di videosorveglianza senza la prevista autorizzazione all’assenza del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, sino ad arrivare alla mancata tracciabilità delle retribuzioni, alla mancata formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e sorveglianza sanitaria attinente alla visita medica dei dipendenti.