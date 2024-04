Rimini, “Siamo nati per camminare” riparte lunedì 8 aprile

Da lunedì 8 aprile e fino al 19 aprile 1157 studenti dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria di primo grado facenti parte degli istituti comprensivi XX Settembre, Enrico Fermi, Alberto Marvelli e il Sesto Circolo Didattico, parteciperanno all’iniziativa di Siamo nati per camminare 2024, giunta alla sua tredicesima edizione.

Il focus tematico è “Scopriamo la nostra casa”. La scelta del tema parte dalla considerazione che la casa e la scuola siano i luoghi di riferimento dei nostri bambini. È lì che passano gran parte della loro giornata. Ma sono luoghi chiusi. Per crescere i bambini hanno bisogno di vivere all’aperto nello spazio pubblico. Ecco perché SNPC 2024 intende offrire loro un’occasione di muoversi e scoprire il loro quartiere in libertà, sentendosi a casa.

Una gara virtuosa, quella della mobilità sostenibile

Nelle due settimane della campagna tutti i bambini saranno invitati ad andare a scuola con mezzi sostenibili e a registrare giornalmente la modalità utilizzata. Il progetto si caratterizza per la competizione virtuosa tra le classi e le scuole attraverso il concorso che registrerà le modalità di spostamento giornaliere verso scuola, premiando alla fine le classi più virtuose in assoluto e quelle con il miglioramento più alto ottenuto rispetto alla condizione di partenza. Come consuetudine la consegna dei riconoscimenti per le classi avverrà durante la manifestazione “BimbinBici” che si terrà a maggio.

Il concorso “Scopriamo la nostra casa”

Come ogni anno la Campagna è accompagnata dal concorso creativo “Scopriamo la nostra casa”. Le classi aderenti alla campagna saranno invitate a produrre una mappa parlante su supporto a scelta. Una rappresentazione del proprio quartiere attraverso lo sguardo dei bambini e delle bambine per cogliere i luoghi, i passaggi e gli angoli più interessanti, curiosi e divertenti dell’area intorno alla scuola, nel quartiere o nel paese. Molte classi hanno aderito con entusiasmo anche al concorso creativo, alcuni realizzeranno i loro prodotti autonomamente, mentre altri si avvarranno della preziosa collaborazione di FIAB “Camminando e Pedalando”. Gli studenti della scuola primaria 3A, 3B, 3TP della Scuola Montessori, 5A della Scuola Lagomaggio e 5D della Scuola Casadei, insieme ai volontari, faranno un percorso di 6 ore così strutturato: 2 ore di passeggiata a piedi nel quartiere scolastico, 2 ore di passeggiata in bici con le famiglie da programmare un sabato pomeriggio, 2 ore in classe per avviare la costruzione della mappa “parlante”.

Piedibus: due nuovi percorsi

Proseguono inoltre le attività di realizzazione di percorsi piedi bus, a cura dei genitori volontari all’interno dei Ci.Vi.Vo scolastici. Saranno avviati martedì 9 Aprile quello della Scuola Primaria Boschetti Alberti e il mercoledì 17 Aprile quello della Scuola Primaria Lagomaggio.