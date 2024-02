Rimini, si infila nel letto dell’amica della figlia: 48enne condannato per violenza sessuale a una ragazza di 20 anni

Due anni di reclusione pena sospesa per violenza sessuale. E’ la condanna inflitta con giudizio abbreviato dal giudice Vinicio Cantarini ad un operaio 48enne residente in provincia di Rimini. L’uomo era accusato di aver molestato sessualmente un’amica ventenne della figlia. Il pm Davide Ercolani aveva chiesto per lui 3 anni di carcere. La vicenda risale alla primavera del 2023 quando la giovane vittima dopo aver trascorso la serata in discoteca con la figlia del 48enne, si era fermata a dormire a casa dell’amica. La mattina seguente l’uomo, probabilmente dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, avrebbe approfittato della momentanea assenza della figlia per infilarsi nel letto della ragazza e tentare un approccio sessuale. A sorprenderlo era stata la moglie che lo avrebbe fatto desistere dal suo intento minacciando di chiamare i carabinieri. L’operaio era difeso dall’avvocato Gianmaria Gasperoni.