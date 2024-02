Si cappotta con l’auto, la sua Mini, lungo via Acquabuona, poco prima dell’incrocio con via Coriano. E’ avvenuto attorno alle 20.30 e il conducente del mezzo per fortuna se l’è cavata con danni lievi: trasportato al Bufalini di Cesena con un codice di media gravità. L’uomo infatti, dopo essere finito con le ruote all’aria in un fosso, una volta finito fuori strada, è uscito con le sue gambe dall’abitacolo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia locale e 118