Rimini, Sgr: biometano da rifiuti organici, un progetto all’avanguardia a Copparo

Biometano da rifiuti organici. Il progetto che sarà realizzato nel comune ferrarese di Copparo sarà un’eccellenza nell’ambito della biodigestione anaerobica e compostaggio, mediante trattamento delle frazioni organiche e verde derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani organici, per la produzione di biometano avanzato.

A promuoverlo, la nuova società creata per gestire l’impianto SGR Bio Ferrara, nata dalla partnership tra il Gruppo SGR, storica multiutility di Rimini sempre più orientata a soluzioni di business sostenibili e integrate sul mercato dell’energia e dell’efficienza energetica, e Calabra Maceri e Servizi di Rende (Cosenza), operatore nazionale con pluriennale esperienza nel settore della gestione integrata dei rifiuti solidi urbani negli impianti di trattamento della Forsu. “Un passo dopo l’altro Sgr prosegue la sua strategia orientata ad uno sviluppo sostenibile e concretamente green – commenta Demis Diotallevi, Direttore Generale di Gruppo Società Gas Rimini - il biometano prodotto da rifiuti da un lato ci consente di partecipare attivamente all’economia circolare, dall’altro crea i presupposti verso una maggiore autonomia del nostro Gruppo - e del nostro paese - in tema di approvvigionamenti di materie prime. La partnership con una realtà qualificata e ricca di competenze come Calabra Maceri e Servizi ci assicura efficacia operativa nel settore della gestione integrata dei rifiuti solidi urbani”.

BNL BNP Paribas ha agito quale partner finanziario nell’ambito del finanziamento su base project a favore di SGR Bio Ferrara S.r.l. volto alla realizzazione di nuovi investimenti di circa 30 milioni di euro, sviluppando un progetto che include impianti con tecnologie innovative che, valorizzando la Frazione Organica da Rifiuti Solidi Urbani (FORSU), permette di produrre biometano e compost organico riducendo l’uso di combustibili fossili, l’impiego di fertilizzanti chimici e le emissioni in atmosfera.

Così Chiara De Gasperi, Direttore Territoriale Centro Nord di BNL BNP Paribas: “Questa operazione è coerente con la nostra strategia di sostegno e vicinanza alle realtà produttive del territorio a sostegno dell’economia reale e di sviluppo economico. Mettiamo a disposizione delle aziende il know-how della Banca e le specializzazioni delle Società del Gruppo BNP Paribas in Italia, per supportare il loro business in ottica di crescita industriale all’insegna della sostenibilità e dell’innovazione”.