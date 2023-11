Rimini, sfregiato il manifesto di Zilli. Il figlio e il sindaco: “Un gesto stupido e ignobile”

A distanza di 12 anni in quello che per noi è un giorno in cui ricordare in famiglia momenti belli e brutti di una vita intera, doverlo macchiare con un atto così futile, stupido, inutile, fatto magari da un giovane o giovanissimo di quelli che affolla la zona della cantinette, e non sa nulla di mio padre, mi fa pensare che sia più un atto contro di me anziché lui». Filippo Zilli, consigliere comunale dimissionario di Fratelli d’Italia, ieri mattina è stato svegliato da uno dei tanti amici suoi e di papà Oronzo di cui il 14 novembre cade l’anniversario della morte. Non è stata una telefonata di semplice buongiorno. Il suo interlocutore, infatti, gli ha dovuto inviare una foto scattata poco prima in via Sigismondo. Qualcuno, con un pennarello, nella notte tra sabato e domenica, aveva imbrattato con la scritta «fascista di merda» la foto del manifesto con cui la famiglia annunciava l’anniversario.

«Cosa si può dire di più, se non che questo gesto senza senso, un atto vergognoso perché fatto in occasione di una ricorrenza, suscita in me e nella mia famiglia un grande senso di sdegno. E non parlo come politico o presunto tale di turno. Parlo come figlio». Un figlio, sottolinea, «che non passa giorno in cui qualcuno incontrandomi mi ricordi chi era mio padre, mi ringrazi per l’aiuto ricevuto da lui, riconosca il suo impegno decennale per la città, di politico che si è battuto per la crescita e il bene di Rimini».

Del manifesto non c’è già più traccia; «le onoranze funebri Cappelli che ringrazio davvero di cuore, hanno impiegato giusto il tempo di ricevere la segnalazione per provvedere alla sua rimozione».

Lo sdegno del sindaco

Ieri sera sui social è arrivata la condanna del gesto del sindaco Sadegholvaad: “Ho appreso poco fa di questo gesto ignobile. Talvolta l’ignoranza non si ferma neanche davanti al rispetto di chi non c’è più. Un abbraccio alla Famiglia Zilli”.