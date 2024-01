Rimini. Sfregia l’amico con un coccio di bottiglia, la Procura ricorre contro i domiciliari

Lo scorso 5 gennaio con un coccio di bottiglia ha sfregiato, probabilmente per tutta la vita, il viso dell’amico che lo accusava di mostrare troppo interesse verso la sua fidanzata. Il 41enne riminese autore materiale del ferimento condito anche da un feroce pestaggio a suon di calci e pugni e il suo complice, un sammarinese classe 1988, che dopo aver percosso a sua volta la vittima aveva impedito alla giovane contesa di soccorrere il ferito, erano stati arrestati praticamente in tempo reale da una Volante dell’Ufficio prevenzione generale soccorso pubblico della Questura. Pesanti le accuse che gli avevano spalancato le porte dei Casetti:

deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e lesioni gravissime. La vittima ha infatti rischiato di morire a causa del taglio dell’arteria temporale. Dopo l’interrogatorio di garanzia in cui entrambi hanno ammesso di aver fatto uso di cocaina, il Gip del Tribunale di Rimini ha convalidato l’arresto disponendo la detenzione cautelare ai domiciliari nelle abitazioni dei rispettivi genitori.

La Procura per questo ha presentato appello esprimendo parere contrario ai domiciliari e chiedendo la detenzione in carcere. Per gli uffici al terzo piano del palazzo di giustizia non è corretto “premiare” gli indagati che non hanno mostrato nessuna forma di collaborazione durante gli interrogatori di garanzia; anzi, avrebbero spudoratamente mentito giustificando il ferimento dall’abuso di sostanze stupefacenti. Il sostituto procuratore Ercolani ha quindi conferito incarico al dottor Pierpaolo Balli, anatomo patologo, affinché appuri se le lesioni causate alla vittima sono state tali per cui potevano cagionarne la morte o lo sfregio permanente al volto.