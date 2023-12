Rimini, sfasciano cinque auto in sosta e picchiano un poliziotto

Spaccano finestrini e specchietti di cinque auto in sosta. Danneggiano a feriscono un agente delle Volanti. Arrestati due giovani tunisini, denunciato a piede libero un ragazzo marocchino.

Erano le 4,30 dell’altra notte, quando alcuni cittadini si sono svegliati dal rumore di cristalli infranti e dalle urla che hanno buttato giù dal letto molti residenti di viale Regina Elena che hanno telefonato al 112 (Numero unico emergenze). Zona di competenza della polizia, nel volgere di una manciata di minuti la centrale operativa ha inviato sul posto una Volante dell’Ufficio prevenzione generale soccorso pubblico della Questura. Quando gli agenti sono arrivati hanno visto il terzetto che stava infierendo su una delle cinque vetture in sosta che a fine raid risulteranno danneggiate. Chi con un parabrezza infranto, chi con gli specchietti spezzati, chi con vetri e carrozzeria danneggiata in più punti. Alla vista delle divise i due più esagitati hanno aggredito il primo agente che gli si è fatto incontro. Si è reso necessario l’intervento di altre due Volanti per riuscire a neutralizzare i tre. I due più esagitati hanno continuato a dimenarsi anche sulle Volanti dove sono stati fatti salire, danneggiandole. Lo show contro le cose e gli agenti è continuato anche negli uffici di piazzale Bornaccini dove i tunisini sono stati arrestati per resistenza, danneggiamento e lesioni a pubblico ufficiale. Oggi per loro ci sarà l’udienza di convalida. I due sono assistiti dall’avvocato Giovanni Collura.