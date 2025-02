Rimini, sequestra la compagna in albergo, la riempie di botte rompendole l’arcata dentaria e la violenta: scatta l’arresto

Sequestra, sevizia e violenta la compagna in albergo: scatta l’arresto per un 40enne albanese. Finisce l’incubo per una donna che settimana fa la donna si era presentata in Questura, mostrando evidenti e plurimi ematomi al volto, oltre ad una vistosa frattura all’arcata dentaria, riferendo agli investigatori della Squadra Mobile di essere stata aggredita dal compagno. La tempestiva indagine avviata dal personale specializzato ha consentito di ricostruire la brutale vicenda occorsa alla donna. La professionalità e l’esperienza degli operatori hanno permesso di abbattere il muro di reticenza sollevato dalla donna, che è rimasta per diverse ore a colloquio con gli investigatori, finché, acquisita la sua fiducia, è riuscita ad aprirsi ed a raccontare con non poche difficoltà le numerose vessazioni subite da diverso tempo dal compagno, oltre ai dettagli di una brutale aggressione avvenuta il 18 gennaio.