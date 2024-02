Rimini, senza appuntamento vuole tagliarsi i capelli, litiga e spacca la vetrata

Non può tagliarsi i capelli perché non ha preso l’appuntamento, lui danneggia alcune suppellettili della barberia e manda in frantumi una vetrata. E’ successo venerdì 16 febbraio 2024 verso le 17,15 in pieno centro a Rimini. A dare in escandescenze un cittadino sudamericano già conosciuto dai gestori del locale per altre intemperanze. Al rifiuto di potersi sedere sulla poltrona ha iniziato a insultare e minacciare i dipendenti, poi l’uomo ha rotto uno degli specchi presenti nella barberia e gettato a terra alcuni prodotti in esposizione. Quindi ha preso a calci la porta d’ingresso prima di darsi alla fuga in monopattino. Sul posto per i rilievi i carabinieri