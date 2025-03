Rimini, semaforo non autorizzato nel cantiere stradale: la ditta becca 866 euro di multa

Questa mattina, la Polizia Locale di Rimini ha effettuato un intervento mirato per verificare le irregolarità legate alla gestione dei cantieri stradali da parte di alcune ditte che operano sul territorio comunale. L’operazione aveva come obiettivo quello di accertare il rispetto delle prescrizioni normative relative alle autorizzazioni per l’occupazione della strada, prevenendo problemi alla viabilità e garantendo la sicurezza della circolazione.

Nel corso dei controlli, sono state elevate sanzioni a due ditte che operavano in via Tripoli e in via Rimembranze, per differenti violazioni. In un caso, l’occupazione della sede stradale era stata effettuata su un’area più ampia rispetto a quella autorizzata, mentre nel secondo caso, è stato rilevato l’uso di un semaforo non autorizzato, oltre ad altre violazioni per prescrizioni stabilite dall’art. 21 del Codice della Strada. Le violazioni sono state punite con sanzioni rispettivamente di 170 euro e 866 euro, con l’obbligo di rimozione delle opere non conformi.

Gli interventi di questa mattina fanno parte di una serie di controlli costanti effettuati dalla Polizia Locale per contrastare le problematiche legate ai cantieri stradali irregolari, che in alcuni casi possono essere la causa di ingorghi e disagi alla circolazione stradale.

Dal report fornito dagli uffici della Polizia Locale emerge che le sanzioni per le violazioni legate all’occupazione non autorizzata delle strade sono un fenomeno ricorrente. Nel 2024, sono state complessivamente elevate 50 sanzioni per simili irregolarità, mentre nel 2025 sono state contestate ad oggi, complessivamente 10 sanzioni, comprese quelle di stamattina. Nel 2023 le sanzioni erano 42, mentre nel 2022 ben 63.