Rimini, «Sei una mia proprietà, non esci di casa». Segrega e picchia la fidanzata: arrestato

La relazione parte come una bella storia d’amore: uscite, cene, vacanze. Poi dopo poco più di un anno inizia la convivenza. Ma piano piano, lui, un ragazzo di circa trent’anni, originario della Calabria, diventa sempre più geloso, sempre più possessivo, vietando alla fidanzata di vedere altre persone, di uscire con le amiche, di avere amici maschi, di parlare con i colleghi uomini. «Tu sei una mia proprietà» glielo diceva esplicitamente, arrivando fino a chiuderla in casa trattenendo con sé le chiavi per non farla uscire, e ricordandole di frequente quali sarebbero state le conseguenze se l’avesse “scontentato”: «Ti taglio le gambe, ti metto su una sedia a rotelle, vedi che ti ammazzo».

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola