Rimini, scuola primaria “Fai bene”: consegnato al Comune il progetto esecutivo

Con l’arrivo in Comune del progetto esecutivo, a Rimini compie un importante passo in avanti la realizzazione della scuola primaria “Fai Bene” ; a questo punto rimane solo la validazione da parte di Inail (a cui il Comune, come previsto, ha inoltrato il progetto) prima dell’ultimo passaggio in Giunta per l’approvazione finale, decisiva per dare il via alla fase realizzativa vera e propria.

La nuova scuola primaria “Fai Bene” è stata progettata e strutturata in modo da favorire l’inclusione e sviluppare la valenza di edificio vocato ad un impiego collettivo in favore della comunità, ripensando le logiche tradizionali di progettazione delle strutture scolastiche. L’obiettivo è quello di offrire una scuola in grado di proporsi da un lato come un ambiente accogliente per i cittadini, dall’altro come un punto di incontro in grado di favorire lo scambio intergenerazionale. Il plesso, infatti, non si configura solamente come un luogo per l’apprendimento e per la formazione degli studenti, ma anche come uno spazio aperto e flessibile in cui potersi ritrovare e comprendere l’importanza di crescere e di far parte di una comunità unita. Gli ambienti didattici sono stati pensati in modo da stimolare l’interazione, lo scambio e la socializzazione tra i più piccoli. In particolare, la configurazione delle aule e delle aree comuni consente ad ogni studente di partecipare attivamente alla vita scolastica, promuovendo un coinvolgimento diretto e un senso di appartenenza.