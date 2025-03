Rimini, scoperto con i documenti falsi, prova a scappare ma viene arrestato

Nel pomeriggio di ieri, 26 marzo, la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un uomo per possesso di documento falso e resistenza a Pubblico Ufficiale. Durante un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato nella zona di Rimini sud, veniva controllato un uomo a piedi che all’atto di identificazione forniva una carta d’identità bulgara e approfondendo i controlli, i poliziotti si insospettivano del comportamento del fermato.

A quel punto venivano effettuati accertamenti approfonditi grazie al personale della polizia di frontiera che attraverso apparecchiatura idonea all’individuazione del falso documento ne accertava la contraffazione.

Accortosi di essere stato scoperto, l’uomo si dava ad una precipitosa fuga ma veniva prontamente bloccato poco dopo dagli agenti tentando di divincolarsi scalciando e sgomitando.

Accompagnato in Ufficio, da accertamenti lo straniero risultava essere già stato arrestato dai carabinieri di Riccione lo scorso mese di novembre sempre per possesso di documenti falsi. L’uomo veniva dunque arrestato per i reati di possesso di documento falso e resistenza a Pubblico Ufficiale e veniva disposto il trattenimento presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo previsto per la giornata odierna