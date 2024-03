Rimini, scoperta la “mansarda della marijuana”, con tre serre con impianto di irrigazione: un arresto - Gallery

Ieri sera la Polizia di Rimini ha tratto in arresto un cittadino italiano per il reato di produzione, traffico e detenzione di sostanza stupefacente.

Ieri verso le 20, una volante della Questura di Rimini veniva inviata presso un’abitazione privata, sita in zona “parco della Cava”, in quanto una donna riferiva di avere difficoltà ad accedere all’abitazione dell’anziano padre, persona invalida e, per tale motivo, assistito da un altro figlio, fratello della richiedente.

Una volta fatto accesso nell’abitazione, rincasava il fratello. L’immobile, nonostante fosse regolarmente abitato, versava in uno stato di forte degrado e di scarsa igiene, tanto da indurre gli agenti a richiedere di poter visionare l’intero alloggio, temendo per la salute dell’anziano.

Odore pungente

Procedendo nel controllo, i poliziotti notavano un forte odore pungente ed acre, tipicamente associabile a quello che emanano alcune sostanze stupefacenti, che proveniva dai piani superiori.

Vista la situazione, procedevano ad eseguire un’accurata perquisizione: al primo piano, all’interno della camera da letto del figlio dell’anziano, gli operatori rinvenivano, custodita in numerosi barattoli di vetro, 1,160 kg di marijuana ed un piccolo quantitativo di hashish, oltre ad un bilancino di precisione.

La sorpresa però arrivava dall’ispezione della mansarda, adibita a vera e propria serra di coltivazione della marijuana, dove erano state realizzate 3 distinte serre coibentate, munite, ciascuna, di impianto di illuminazione, aerazione, riscaldamento, nonché di un sofisticato impianto d’irrigazione.

Gli agenti delle Volanti procedevano al sequestro di tutta la sostanza stupefacente, del materiale utilizzato per realizzare le serre, del bilancino di precisione e del cellulare del soggetto, che presentava messaggi riconducibili ad una probabile attività di spaccio.