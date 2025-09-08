Rimini, scontro fra un’auto e una moto sulla Marecchiese

RIMINI. Scontro fra un’auto e una moto questa mattina attorno alle 8.30 all’incrocio fra via Marecchiese e via Silvestro Lega, in zona San Martino dei Mulini, nel comune di Santarcangelo. Dalle prime informazioni sembra che l’auto, una Opel Corsa, stesse uscendo da via Lega mentre la moto, con due persone, stava percorrendo la Marecchiese in direzione monte. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco, polizia locale Valmarecchi ed elisoccorso. Le condizioni dei due feriti non sarebbero gravi. La viabilità è stata bloccata per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Per chi viaggia in direzione Rimini è stata disposta la deviazione sulla SP 49 mentre per chi viaggia in direzione Novafeltria la percorrenza su via Savina.