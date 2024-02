RIMINI. Scontro fra un’auto e un camion con rimorchio nei pressi della rotatoria della Statale 16 che incrocia la via Tolemaide a Rimini nord. L’uomo occupante della vettura, una Fiat Punto, è stato elitrasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti polizia locale e Vigili del fuoco. E’ stato necessario chiudere prima l’intera carreggiata e poi una corsia per le operazioni di soccorso.