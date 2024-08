RIMINI. Un ciclista amatoriale è ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena in gravissime condizioni. L’uomo era in sella alla sua bici all’altezza del Bar Sam a Viserba sulla strada statale 16 quando si è scontrato per cause in corso di accertamento con un’auto Citroen C3 condotta da un uomo. Data la gravità della situaizone il ferito è stato elitrasportato al Bufalini.