Rimini. Schianto tra bus di Start, furgone e auto: diversi feriti e traffico in tilt sulla Marecchiese

Incidente stradale oggi lungo la Marecchiese (in zona Borgo dei Ciliegi a Vergiano) con tre mezzi coinvolti, diversi feriti (nessuno grave) e il traffico andato in tilt. Dopo l’ora di pranzo, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, si sono scontrati una Yaris (finita fuori strada), un bus di Start (linea 160) e un furgone Ducato. Sul posto per soccorrere i feriti sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco. Per regolare la viabilità è stato istituito il senso unico alternato lungo la Marecchiese.