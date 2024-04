Si cappotta mentre taglia l’erba con il trattore. E’ grave un anziano, trasportato in ospedale con l’elicottero. L’infortunio è avvenuto a Verucchio, in via Montirone poco dopo le 15. Da una prima ricostruzione, l’uomo stava tagliando l’erba in un campo di ulivi quando il mezzo si è cappottato. Per liberarlo sono intervenuti i vigili del fuoco, per il trasporto in ospedale si è reso necessario l’intervento dell’elicottero.