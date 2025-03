Rimini. Scambio di provette, la Cassazione conferma: medico condannato

Aveva sostituito la provetta dell’urina per favorire la paziente coinvolta in un incidente stradale. E nell’attestare il falso aveva messo nei guai anche la sua infermiera. Il caso che aveva coinvolto un medico dell’Ospedale di Novafeltria all’epoca dei fatti, era il 2017, aveva fatto molto discutere. Dopo otto anni, la sentenza di primo grado, confermata in Appello, che aveva condannato il medico e l’automobilista ad un anno di reclusione e l’infermiera a 8 mesi, diventa definitiva perché la Cassazione ha respinto il ricorso.

I fatti al centro delle accuse si sarebbero verificati nell’ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria, nell’estate del 2017, quando una ragazza, oggi 37enne, coinvolta in un incidente stradale e lievemente contusa era stata accompagnata dai carabinieri di Riccione per essere sottoposta ai test previsti per legge in caso di incidenti con feriti.