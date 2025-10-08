Rimini, San Clemente come Bologna, lancia due zone a 30 chilometri all’ora: “Pedoni e ciclisti vanno tutelati”

San Clemente sposa la zona 30 in alcune zone. Al via la fase sperimentale di 6 mesi per la nuova viabilità dal prossimo 15 ottobre per cercare la risoluzione delle problematiche di traffico e la realizzazione di nuove opportunità di mobilità lenta.

“La sperimentazione - spiega la sindaca Mirna Cecchini - nasce a seguito dell’esame effettuato sulle principali arterie di collegamento del nostro territorio che negli anni hanno visto aumentare in maniera considerevole il flusso dei veicoli sulle direttrici mare-monte-mare e lungo la SP35 - Via Tavoleto - in entrambe le direzioni. L’obiettivo del progetto è quello di programmare interventi atti a garantire il transito dei mezzi, dei pedoni e dei ciclisti aumentando i criteri di sicurezza e spostamento protetto. E questo specie in prossimità delle aree ad alta densità abitativa, nelle vicinanze degli impianti sportivi e del plesso scolastico di San’Andrea in Casale che insiste, per buona parte, proprio sulla provinciale”. Il periodo di prova prevede 6 azioni.

Zona 30 km/h in Via Santi. Creazione di una zona a velocità limitata a 30 km/h nel tratto di via Santi: si punterà ad aumentare la sicurezza per pedoni e ciclisti nonché a ridurre la velocità di marcia dei veicoli.

Via Cerro e Via Maggio a 30 all’ora: istituzione di un senso unico su parte di Via Cerro e Via Maggio. Questo intervento consentirà la realizzazione di un percorso pedonale per tutti coloro, in particolare gli studenti delle scuole, che quasi ogni giorno raggiungono gli impianti sportivi dal plesso di San’Andrea in Casale. La realizzazione del percorso pedonale prevede il restringimento dell’attuale sede stradale di Via Cerro nel tratto compreso tra Via X° Agosto e Via Maggio. La modifica consentirà la creazione di una carreggiata a senso unico destinata al traffico veicolare, lasciando uno spazio pedonale di 2 metri di larghezza. Per rafforzare le condizioni di sicurezza degli utenti saranno installati alcuni dossi rallentatori e istituito il limite dei 30 km/h. Verrà inoltre attivato il senso unico di marcia nel tratto di strada di Via Maggio con la chiusura del ramo in ingresso dalla rotatoria a salire per chi proviene dal ponte sul Conca.

Intersezione tra Via Cerro e Via Manzoni. Realizzazione di un’aiuola sparti-traffico tramite cordonature stradali e segnaletica verticale al fine di ottimizzare il flusso veicolare e migliorare la sicurezza dell’intersezione.

Chiusura di un tratto di Via Annibolina. Chiusura di Via Annibolina nel tratto compreso tra Via Giolitti e Via De Gasperi con eliminazione del traffico veicolare. In questo modo si alleggerirà il carico della rotatoria sulla SP35 e si eviteranno molteplici intersezioni che generano situazioni di pericolo in particolare per gli studenti del plesso scolastico.

Rotatoria sulla Via Tavoleto e Via Ca’ Togni. Rafforzamento della segnaletica attraverso l’installazione di cartelli luminosi in sostituzione di quelli presenti per aumentare la visibilità dell’intersezione, ridurre il rischio di incidenti e migliorare la percezione della rotatoria da parte degli utenti della strada.

Obbligo svolta a destra. Installazione di due segnali di obbligo “svolta a destra” in corrispondenza degli incroci di Via Gramsci e Via Matteotti con la Via Tavoleto.

“Le azioni - conclude la sindaca - saranno oggetto di apposito monitoraggio per un periodo di 6 mesi da parte della Polizia Locale e della stessa Amministrazione, così da valutarne effetti ed efficacia e riservandosi ulteriori aggiustamenti o modifiche. Invito la cittadinanza a prestare particolare attenzione ai lavori in corso e ringrazio sin d’ora per la collaborazione prestata”.